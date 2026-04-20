Bper nasce la Direzione Regionale Lombardia Nord guidata da Luca Romellini

Da ilgiorno.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi è attiva la nuova Direzione Regionale Lombardia Nord di BPER Banca, guidata da Luca Romellini. Questa novità si inserisce nel processo di integrazione avviato a febbraio 2025 con il lancio dell’offerta pubblica di acquisto e successivamente, a luglio dello stesso anno, con l’ingresso dell’istituto valdostano nel Gruppo BPER. La fusione con Banca Popolare di Sondrio si è così conclusa, portando all’operatività di questa nuova struttura regionale.

Sondrio, 20 aprile 2026 - È operativa da oggi l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato nel febbraio 2025 con il lancio dell’OPAS e proseguito, nel luglio dello stesso anno, con l’ingresso dell’istituto valtellinese nel perimetro del Gruppo BPER. In poco più di dodici mesi, il processo ha portato all’integrazione societaria e operativa. I numeri. Il Gruppo conta circa 23 mila dipendenti, 2.000 filiali, 6 milioni di clienti e oltre 420 miliardi di euro di asset finanziari gestiti. La quota di mercato per numero di filiali è pari all’11% a livello nazionale e raggiunge il 18% in Lombardia, regione in cui l’integrazione con Banca Popolare di Sondrio rafforza ulteriormente il presidio territoriale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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