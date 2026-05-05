Mediobanca i PM chiedono alle Camere l’accesso alle chat di Sala

I pubblici ministeri hanno richiesto alle Camere l’accesso alle chat di Marcello Sala, coinvolto in un’inchiesta. Nove parlamentari sono stati identificati come partecipanti alle conversazioni, che riguardano comunicazioni tra il ministero dell’Economia e alcuni rappresentanti politici. Le conversazioni sono al centro delle indagini e rappresentano un elemento chiave per chiarire il contesto delle attività in corso.

?? Cosa scoprirai Chi sono i nove parlamentari coinvolti nelle chat di Marcello Sala? Cosa emerge dalle conversazioni tra il Mef e i vertici politici? Come è stato orchestrato il presunto accordo segreto per Mediobanca? Perché la vendita delle azioni MPS presenta anomalie nei volumi ceduti??? In Breve Indagine su presunto accordo segreto tra Caltagirone, Milleri e Lovaglio per Mediobanca. Anomalie vendita azioni Mps tramite Akros il 13 novembre 2024. Simulazione vendita 15% titoli senza informare .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mediobanca, i PM chiedono alle Camere l’accesso alle chat di Sala Notizie correlate Informativa di Meloni alle Camere venerdì 10 aprile alle 9, la premier in Parlamento sulla situazione Governo dopo il referendumLa presidente del Consiglio si presenterà dunque in Parlamento per un'informativa sulla linea del governo. Ladri di notte alle camere ardenti, scassinati i distributori automaticiDopo le proteste del comitato ’Modena merita di più’, sceso in strada sabato scorso con un presidio davanti alla stazione e il botta e risposta a... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Indagine su Mps-Mediobanca, i pm chiedono di verificare le chat con i parlamentari dell'ex direttore generale del Mef. Indagine su Mps-Mediobanca, i pm chiedono di verificare le chat con i parlamentari dell’ex direttore generale del MefLettera dei magistrati a Camera e Senato per accedere al telefonino di Marcello Sala (oggi presidente di Nexi) ... corriere.it Mps-Mediobanca, i pm a Camera e Senato: Autorizzateci accesso alle chat di Sala con i parlamentariCon una lettera ai presidenti delle due camere i magistrati avrebbero chiesto una pre-autorizzazione a visionare le conversazioni tra l’ex dg del Mef e alcuni parlamentari tra cui Giorgetti, Salvini e ... msn.com