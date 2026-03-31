Venerdì 10 aprile alle 9, la presidente del Consiglio terrà un'informativa alle Camere riguardo alla situazione del governo dopo il referendum. La premier si recherà in Parlamento per illustrare la posizione dell'esecutivo in seguito all'esito referendario. La comunicazione sarà fatta in un contesto istituzionale, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell'intervento.

La presidente del Consiglio si presenterà dunque in Parlamento per un'informativa sulla linea del governo. Tra i temi ci sarà con tutta probabilità la guerra in Iran, ma la minoranza potrebbe chiedere conto anche sulla situazione interna all'esecutivo – tra le voci di rimpasto e di elezioni anticipa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Informativa di Meloni alle Camere venerdì 10 aprile alle 9, la premier in Parlamento sulla situazione Governo dopo il referendum

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