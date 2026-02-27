Ladri di notte alle camere ardenti scassinati i distributori automatici

Nella notte, alcuni malviventi sono entrati nelle camere ardenti e hanno forzato i distributori automatici presenti. L’episodio si è verificato poco dopo una manifestazione organizzata dal comitato locale, che aveva portato in strada diverse persone per chiedere maggiore attenzione alle questioni della città. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Dopo le proteste del comitato 'Modena merita di più', sceso in strada sabato scorso con un presidio davanti alla stazione e il botta e risposta a distanza con l'assessora alla Sicurezza urbana, Alessandra Camporota, tra mercoledì sera e ieri sono stati intensificati i controlli delle forze dell'ordine nelle 'zone rosse' della città, ad alto tasso di criminalità, degrado (e paura). Nel pomeriggio di ieri, nell'ambito dell'operazione interforze, sono stati schierati polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, e polizia locale che hanno pattugliato tutte le zone critiche, chiaramente il Novi Sad, i Giardini Ducali, la zona Tempio. Al seguito anche l'unità cinofila per setacciare le aiuole in cerca di droga.