Due navi militari statunitensi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz e sono entrate nel Golfo, evitando un attacco aereo iraniano. L’episodio si è verificato in un momento di tensione tra le autorità iraniane e gli Stati Uniti nella regione del Medio Oriente. Le navi sono state avvistate mentre si muovevano in acque strategiche, senza riportare danni o incidenti. La manovra si inserisce in una serie di movimenti militari nella zona.

Due cacciatorpediniere della Marina statunitense hanno attraversato lo Stretto di Hormuz e sono entrate nel Golfo dopo aver schivato un bombardamento iraniano. Lo riporta la Cbs citando funzionari della difesa americana. Secondo quanto riferito, la Uss Truxtun e Uss Mason, supportate da elicotteri Apache e altri velivoli, hanno dovuto affrontare una serie di minacce coordinate durante la traversata. L'Iran ha lanciato piccole imbarcazioni, missili e droni contro di loro in quello che i funzionari hanno descritto come un attacco prolungato. Nonostante l'intensità degli attacchi, nessuna delle due navi è stata colpita, scrive Cbs....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente: "Due navi militari Usa hanno attraversato Hormuz, schivati i raid iraniani"

Notizie correlate

Leggi anche: Guerra, Teheran: “Fregata americana colpita dai missili”. Usa smentiscono: “Due nostre navi hanno attraversato Hormuz”

Medio Oriente, il colosso Maersk: "Una nostra nave ha attraversato Hormuz sotto scorta degli Usa". L'Iran negaIl colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo Stretto di Hormuz sotto scorta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Medio Oriente, in fiamme una nave sudcoreana dopo un'esplosione nello Stretto di Hormuz- LIVEBLOG; MEDIO ORIENTE: Due navi Usa hanno attraversato Stretto Hormuz Da Reuters; A rischio la tregua in Medio Oriente; Hormuz, Teheran: Colpita con due missili nave da guerra Usa. Ma Gli Stati Uniti smentiscono.

Medio Oriente: 'Due navi militari Usa hanno attraversato Hormuz, schivati i raid iraniani'Tensione a Hormuz, dove scatta l'operazione americana Project Freedom per ripristinare la libertà di navigazione. Gli Usa sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro nel ... ansa.it

MEDIO ORIENTE: Due navi Usa hanno attraversato Stretto Hormuz4 maggio (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sulla situazione in Medio Oriente: 15,35 - L'esercito Usa ha detto che due cacciatorpediniere lanciamissili della Marina statunitense sono entrate nel ... msn.com

MEDIO ORIENTE | Il colosso danese del trasporto merci Maersk ha annunciato che una delle sue navi ha attraversato ieri con successo lo Stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Teheran: 'Informazione non confermata'. - facebook.com facebook

Maxi-stangata da quasi 1.000 euro a famiglia italiana, con #inflazione esplosa a causa del fortissimo aumento dei prezzi al dettaglio legato alla #guerra in Medio Oriente. x.com