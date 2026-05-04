Guerra Teheran | Fregata americana colpita dai missili Usa smentiscono | Due nostre navi hanno attraversato Hormuz

Nell'area dello Stretto di Hormuz si sono registrate tensioni tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ha dichiarato di aver colpito una fregata americana con missili. Gli Stati Uniti hanno invece affermato che due loro navi hanno attraversato lo stretto senza problemi. Mentre si susseguono queste comunicazioni, gli Stati Uniti annunciano un’operazione per sbloccare le navi ferme nell’area, mantenendo aperti i canali diplomatici con Teheran.

Lo Stretto di Hormuz diventa di nuovo il punto più caldo della crisi. Gli Stati Uniti annunciano un’operazione per sbloccare le navi ferme, mentre restano aperti i contatti diplomatici con Teheran. Donald Trump parla di colloqui “positivi”, ma allo stesso tempo prepara una mossa operativa che alza la pressione sull’Iran. La linea americana si muove così tra trattativa e intervento, con effetti immediati sui traffici marittimi e sugli equilibri della guerra. Nella notte colpite alcune navi nello stretto di Hormuz. Si intensifica lo scontro sullo Stretto. Due missili avrebbero colpito una fregata della Marina Usa nei pressi di Jask, sulla costa iraniana, dopo che la nave avrebbe tentato di entrare nello Stretto di Hormuz, “ignorando l’avvertimento della Marina della Repubblica Islamica dell’Iran”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra, Teheran: “Fregata americana colpita dai missili”. Usa smentiscono: “Due nostre navi hanno attraversato Hormuz” Guerra Iran-Usa più vicina La Ford (spiata dai cinesi) verso il Golfo Notizie correlate Leggi anche: Bessent: «Abbiamo il controllo di Hormuz, lo stiamo aprendo». Teheran: missili contro una nave da guerra americana, ma gli Usa smentiscono Iran, media: due cacciatorpedinieri Usa hanno attraversato Hormuz. Ma Teheran smentisce(Adnkronos) – Sarebbero due cacciatorpedinieri lanciamissili le navi della Marina Usa che oggi hanno passato lo Stretto di Hormuz, secondo tre fonti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scontri a Hormuz. Iran: Colpita fregata americana. Usa smentiscono. Trump: Due nostri mercantili hanno attraversato lo stretto; Medio Oriente: I negoziatori Usa verso Islamabad. Axios: 'Possibile incontro lunedì'. Teheran: 'Nessun colloquio previsto'; Guerra in Iran, la diretta | Disaccordi sul dossier nucleare. Hegseth: La guerra non dovrebbe essere solo dell'America; Guerra in Iran, Teheran propone un piano di pace di 14 punti. Trump: Difficilmente accetterò. Iran-USA, la guerra in diretta: Teheran: Missili contro fregata americana a Hormuz ma USA smentisce e rilancia: Abbiamo controllo dello strettoLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump annuncia operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto ... fanpage.it Medio Oriente, in fiamme una nave sudcoreana dopo un'esplosione nello Stretto di Hormuz- LIVEBLOGTrump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi nello Stretto. Il cacciamine tedesco 'Fulda' salpa alla volta del Mediterraneo. Tre persone giustiziate in Iran con l'accusa di avere leg ... ansa.it L'Iran ha affermato di aver impedito a una nave da guerra statunitense di entrare nello stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, due missili hanno colpito la nave da guerra vicino all'isola di Jask dopo che questa aveva ignorato gli avvert - facebook.com facebook #Iran, le notizie più importanti del 4 maggio sulla guerra. La diretta askanews x.com