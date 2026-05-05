MeBo bloccata | cantieri e code fino a 30 minuti tra Terlano e Bolzano

Da questa mattina, i lavori di ristrutturazione hanno causato un blocco su una delle principali strade tra Terlano e Bolzano, con code che possono durare fino a 30 minuti. Le uscite in corrispondenza del cantiere sono temporaneamente chiuse, rendendo alcune vie di accesso inaccessibili ai pendolari. I tempi di percorrenza sulla Strada del Vino si sono allungati in modo significativo, creando disagi per chi si sposta lungo questa tratta.

? Cosa scoprirai Quali uscite specifiche rimangono completamente inaccessibili per i pendolari?. Come cambiano i tempi di percorrenza sulla Strada del Vino?. Dove si stanno concentrando i blocchi per raggiungere l'aeroporto?. Quando è prevista la riapertura completa della carreggiata verso sud?.? In Breve Ritardi stimati tra 20 e 30 minuti per i viaggiatori verso sud.. Chiusa l'uscita Bolzano Sud con blocchi verso Laives e l'aeroporto.. Congestione sulla Strada del Vino dalla zona di Appiano verso il capoluogo.. Lavori di manutenzione previsti in corso fino a giovedì prossimo.. Tra Terlano e Bolzano Sud si registrano forti rallentamenti sulla superstrada Merano-Bolzano a causa di un cantiere che blocca la carreggiata in direzione sud questo martedì 5 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MeBo bloccata: cantieri e code fino a 30 minuti tra Terlano e Bolzano Notizie correlate Roma, blocchi notturni sul Raccordo: cantieri e code fino al 9 maggio? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi usare per evitare il blocco tra Nomentana e Salaria? Dove devono deviare gli automobilici diretti verso... Liguria, traffico paralizzato: cantieri A12 e A7 causano fino a 40 minuti di ritardo per gli automobilisti.Una domenica da dimenticare per chi viaggiava sulle autostrade liguri, in particolare sulla A12, dove cantieri e traffico intenso hanno causato...