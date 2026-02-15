Liguria traffico paralizzato | cantieri A12 e A7 causano fino a 40 minuti di ritardo per gli automobilisti

Una domenica difficile per chi percorre le autostrade liguri: i cantieri sulla A12 e la presenza di veicoli rallentano il traffico e provocano ritardi fino a 40 minuti tra Nervi e Recco. In particolare, le lavorazioni lungo la carreggiata e l’aumento del volume di auto in transito hanno bloccato le corsie, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Domenica di Traffico da Incubo sulle Autostrade Liguri: Cantieri e Code Paralizzano la Viabilità. Una domenica da dimenticare per chi viaggiava sulle autostrade liguri, in particolare sulla A12, dove cantieri e traffico intenso hanno causato rallentamenti fino a 40 minuti tra Nervi e Recco. Disagi anche sulla A7, con code tra Bolzaneto e Busalla, complici i lavori in corso. La situazione ha messo a dura prova automobilisti e viaggiatori, sollevando interrogativi sull'organizzazione dei lavori e sulla capacità di gestire il flusso veicolare in una regione con una viabilità notoriamente fragile. La Situazione Critica sulla A12: Un Collo di Bottiglia tra Nervi e Recco.