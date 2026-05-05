Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso di Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano, contro il sequestro del suo smartphone e del computer. L’indagine riguarda la vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. La decisione conferma l’accesso agli strumenti digitali dell’indagato nell’ambito delle verifiche in corso. La vicenda coinvolge vari aspetti legati alla vendita e alla gestione degli immobili.

Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso del direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, contro il sequestro del suo telefono cellulare e del computer nell’ambito dell’ indagine sulla vendita a Milan e Inter dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe. Sequestro che per i giudici fu quindi corretto, nell’inchiesta con al centro i reati di turbativa d’asta e rivelazione del segreto d’ufficio che vede in tutto nove indagati, tra cui Malangone, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune Giancarlo Tancredi e l’ex vicesindaca nella Giunta Pisapia Ada Lucia De Cesaris, coinvolta per il suo ruolo come consulente dell’Inter.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meazza, l’indagine sulla vendita. Respinto il ricorso di Malangone: "Ok all’analisi dello smartphone"

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