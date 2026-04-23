Medicina il Tar gela gli studenti | respinto il ricorso sulla sede di Tirana Sapevate di finire in Albania la scelta è stata consapevole

Il Tar ha respinto il ricorso presentato da 220 studenti di Medicina riguardo alla sede dell’università a Tirana, in Albania. La decisione conferma che gli studenti erano a conoscenza della destinazione e hanno scelto di iscriversi pur sapendo di studiare all’estero. La vicenda riguarda quindi la posizione legale della sede e il riconoscimento dei corsi, senza ulteriori sviluppi sui singoli aspetti di questa vicenda.

Niente da fare per i 220 studenti di Medicina che sono finiti nella contestata sede dell’ Università di Tor Vergata a Tirana, in Albania. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti respinto le richieste di chi sosteneva di essersi ritrovato a studiare all’estero quasi per errore o senza le dovute garanzie. I giudici hanno chiarito che le informazioni erano trasparenti e che le regole del nuovo sistema di ammissione sono solide, sottolineando come la scelta della sede sia una responsabilità precisa dei candidati. A finire a Tirana sono ragazzi che occupano posizioni basse nell’elenco degli ammessi dopo le prove del semestre filtro. Alle tre prove hanno ottenuto due o, nel 90% dei casi, una sola sufficienza.🔗 Leggi su Open.online

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