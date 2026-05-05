Il Napoli sta trattando il rinnovo contrattuale di Scott McTominay, centrocampista scozzese arrivato recentemente. L’accordo potrebbe prolungarsi fino al 2030 e il giocatore è già considerato una figura centrale nella rosa. La società e il calciatore stanno definendo i dettagli del contratto, che si inserisce nel progetto a lungo termine del club. La firma definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il Napoli riparte da Scott McTominay. Il centrocampista scozzese è già diventato una figura centrale nello spogliatoio azzurro. E adesso il club vuole trasformarlo sempre di più in uno dei pilastri del futuro. Il rinnovo è molto vicino. E l’idea è quella di prolungare il rapporto ben oltre l’attuale orizzonte. A scriverlo è Corriere dello Sport. Il lavoro, secondo questa ricostruzione, va avanti da tempo. A febbraio, prima della gara con la Roma al Maradona, in città era arrivato anche il suo agente Colin Murdock. In quell’occasione sarebbero state impostate le linee principali del nuovo accordo. Il club e il giocatore, quindi, avrebbero già costruito una base molto solida su cui chiudere l’operazione.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay verso il rinnovo con il Napoli fino al 2030

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