McTominay verso il rinnovo | il Napoli vuole blindarlo fino al 2030

Il club italiano sta lavorando per prolungare il contratto del centrocampista, con l’obiettivo di farlo firmare fino al 2030. Le trattative sono in corso e si concentrano sulla formalizzazione dell’accordo. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, ma le parti sono in contatto per definire i dettagli del rinnovo. La decisione riguarda anche l’eventuale adeguamento della clausola rescissoria.

Il Napoli accelera per blindare Scott McTominay. Il club vuole chiudere il prima possibile il discorso rinnovo e, secondo Il Mattino, la volontà è chiara da entrambe le parti. L’idea è quella di prolungare il contratto fino al 2030, con adeguamento dell’ingaggio. Un segnale forte. Sia per il presente, sia per il futuro. Per il club azzurro, infatti, lo scozzese è diventato un punto centrale del progetto. E lo stesso giocatore sembra deciso a legarsi ancora a lungo alla maglia azzurra. L’incontro decisivo non sarebbe stato ancora fissato. Ma la direzione è tracciata. Il Napoli vuole chiudere. McTominay vuole restare. E il nuovo accordo, se confermato, porterebbe il centrocampista fino ai 34 anni, trasformando di fatto il prolungamento in un patto lunghissimo.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - McTominay verso il rinnovo: il Napoli vuole blindarlo fino al 2030 Leggi anche: McTominay verso il rinnovo: accordo fino al 2030 Leggi anche: McTominay verso il rinnovo: Napoli pronto a blindarlo Materazzi: “McTominay Errore storico dello United” Numeri, impatto e rimpianti. Scott McTominay si è imposto al Napoli con una stagione di altissimo livello, e le critiche verso il Manchester United non tardano ad arrivare. A esporsi è Marco Materazzi: “McTo - facebook.com facebook