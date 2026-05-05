L’attore ha annunciato che tornerà nel revival di Scrubs in arrivo su Disney+. Durante un evento a Napoli, ha parlato della sua partecipazione allo speciale, senza fornire dettagli sui personaggi o sulla trama. Ha anche menzionato che esplorerà il tema della solitudine nel nuovo progetto. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming, ma non sono stati divulgati ulteriori aggiornamenti sui contenuti o sulla data di uscita.

? Cosa scoprirai Come cambierà il rapporto tra il Dr. Cox e JD?. Cosa spingerà l'attore a esplorare il tema della solitudine?. Perché i nuovi tirocinanti saranno in conflitto con il primario?. Chi guiderà la produzione del nuovo capitello su Disney+?.? In Breve Bill Lawrence guida la produzione con inizio riprese previsto per agosto. Zach Braff interpreterà JD in un confronto emotivo nell'ottavo episodio. Nuove trame esploreranno il burnout professionale e il divario generazionale tecnologico. McGinley ha partecipato al ComiCon presso il Teatro Mediterraneo di Napoli. Il 4 maggio 2026, il palco del Teatro Mediterraneo a Napoli ha accolto John C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McGinley a Napoli: «Tornerò nel revival di Scrubs su Disney+»

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