La Disney+ ha annunciato che il revival di Scrubs sarà disponibile in Italia, ma la data di uscita rimane incerta. La divisione italiana ha specificato che ci vorrà ancora qualche tempo prima di poter rivedere J. sullo schermo. La serie tornerà con nuovi episodi, attirando l’attenzione dei fan italiani. Per ora, i fan devono aspettare ancora alcune settimane prima di poter godere nuovamente delle avventure dei dottori.

La divisione italiana della Disney ha comunicato quando arriverà in streaming il revival della serie e ci sarà da attendere ancora un altro po' prima di riabbracciare J.D. e compagni Nel lanciare il trailer italiano del revival di Scrubs, la Disney ha confermato che i nuovi episodi usciranno in streaming su Disney+ il 25 marzo 2026, a un mese di distanza dalla messa in onda originale. La serie, che riprende ai giorni nostri, riunisce il cast originale per altre risate e disavventure ricche di emozioni, introducendo al contempo una nuova generazione di specializzandi. Scrubs: dove sono oggi JD, Turk e Elliot? J.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scrubs, il revival in streaming su Disney+ ma la data d'uscita in Italia è ancora lontana

