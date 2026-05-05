Il viaggio in Italia di Mbappé in Sardegna ha suscitato reazioni all’interno del club spagnolo. La dirigenza del Real Madrid ha espresso disappunto per l’assenza di alcuni membri del team durante l’uscita, considerata non autorizzata. Tra i compagni di squadra che hanno manifestato disappunto ci sono alcuni calciatori, che hanno preferito mantenere il riserbo sulle proprie opinioni. La situazione ha creato tensioni tra i protagonisti coinvolti.

? Cosa scoprirai Perché la dirigenza del Real Madrid ha reagito male al viaggio?. Chi sono i compagni che hanno espresso disappunto verso il francese?. Come influisce il rapporto con Vinicius sulla tensione nello spogliatoio?. Quali conseguenze avrà il rientro agli allenamenti per la gerarchia?.? In Breve Viaggio a Cagliari con la compagna Ester Exposito durante il recupero fisico.. Rapporti difficili con il compagno di squadra Vinicius Junior.. Divergenze con la dirigenza madrilena sulla gestione del riposo post infortunio.. Kylian Mbappé ha scelto la Sardegna per un breve soggiorno a Cagliari lo scorso fine settimana, scatenando forti malumori all’interno del Real Madrid.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mbappé in Sardegna: tensioni nel Real Madrid dopo il viaggio in Italia

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