Kylian Mbappé si trova in vacanza in Sardegna, lontano dai campi di calcio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni tifosi e media locali. Nel frattempo, un ex calciatore ha dichiarato che nessun giocatore è più importante del squadra di riferimento per il Real Madrid. La notizia si diffonde mentre si susseguono commenti e opinioni sulla posizione del francese nel mondo del calcio.

Madrid, 4 maggio 2026 – Kylian Mbappé è il giocatore più chiacchierato del Real Madrid, ma questa volta il campo non c'entra nulla. Il fuoriclasse francese, infatti, è fuori per un infortunio al muscolo semitendinoso della gamba sinistra e il suo comportamento ha scatenato le polemiche in Spagna. Le critiche riguardano i recenti viaggi, l'ultimo dei quali in Sardegna, a Cagliari, insieme alla sua nuova compagna Ester Expósito. I tifosi del Real Madrid contestano il modo in cui l'attaccante si starebbe riprendendo dall'infortunio, alla luce anche dell'imminente sfida contro il Barcellona. I blaugrana sono lanciati verso la vittoria finale: a quattro giornate dal termine della Liga, Flick e i suoi si trovano a +11 dal Real Madrid secondo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mbappé in vacanza in Sardegna, Arbeloa: “Nessuno è più importante del Real Madrid”

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