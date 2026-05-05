Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci su un possibile trasferimento del calciatore in vista del mercato invernale. Il giocatore ha mostrato un rendimento sotto le aspettative e, nel frattempo, è stato visto in Sardegna in compagnia di una persona vicina alla sua cerchia. La società e i tifosi hanno espresso preoccupazione, mentre il presidente del club ha preferito non commentare pubblicamente la situazione.

Il Grande Freddo si è frapposto tra Kylian Mbappé e i tifosi del Real Madrid. Col gelo che aveva già colpito lo spogliatoio e si sta estendendo anche a parte della Casa Blanca. Chi l’avrebbe mai detto? L’oggetto del desiderio di Florentino Perez, che negli anni ha incassato fino a tre no dall’attaccante francese ma alla fine è riuscito a strapparlo gratis al Paris Saint Germain, salvo poi coprire d’oro il figlio della banlieue che ha vinto il Mondiale a 19 anni ed è diventato la grande icona del calcio mondiale. Il 16 luglio del 2024 Mbappé viene presentato in maniera trionfale al Bernabeu. Il Madrid ha appena vinto Liga e Champions (la 15a, ma soprattutto la 6a in 11 stagioni) e il nuovo progetto Galáctico di Florentino non sembra avere rivali a livello sportivo ed economico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mbappé, gelo Real. Tifosi e squadra: "Pensa al Mondiale"

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