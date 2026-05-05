Mazara nuovi limiti di pescaggio | il porto si insabbia

A Mazara del Vallo sono stati stabiliti nuovi limiti di pescaggio per il porto, a causa di un progressivo insabbiamento che riduce la profondità dell’area di attracco. Questa modifica potrebbe limitare le rotte delle navi più grandi e aumentare il rischio di incagli per i pescherecci, soprattutto vicino ai cantieri. La situazione ha portato a un intervento per monitorare e gestire le condizioni del fondale marino.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi limiti di pescaggio le rotte delle navi?. Perché i pescherecci rischiano di incagliarsi nel fango verso i cantieri?. Chi dovrà garantire la mappatura dei fondali prima del dragaggio?. Quali conseguenze avrà il ritardo dei lavori sulla logistica estiva?.? In Breve Nuove norme sulla navigazione basate su regolamenti del 2011 non più sufficienti.. Operazioni di dragaggio del porto canale posticipate oltre la fine del 2025.. Pescherecci incagliati nel fango durante il tragitto verso i cantieri navali locali.. Demolizione programmata di pescherecci siciliani con contributi comunitari nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mazara, nuovi limiti di pescaggio: il porto si insabbia Notizie correlate Porto di Mazara del Vallo: peschereccio incagliato assistito dalla Capitaneria di portoMazara del Vallo, un peschereccio incagliato svela la fragilità del porto: tra insabbiamento e necessità di interventi urgenti Un peschereccio di 33... Senigallia: il porto si rinnova tra nuovi servizi e sicurezza? Cosa sapere Senigallia Servizi rinnova infrastrutture, illuminazione e servizi tecnici nel porto cittadino. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Porto di Mazara insabbiato, la Capitaneria riduce i pescaggi: Misure per la sicurezza; La passerella dei politici nell'agonia dello Stagnone di Marsala; Mazara, sicurezza portuale: nuove disposizioni della Capitaneria di Porto su pescaggi e navigazione. PrimaNews. 4 maggio: ospite Filippo Maggio presidente Asd Futsal Mazara 2020 Guarda il video https://www.primapaginamazara.it/primanews-4-maggio-ospite-filippo-maggio-presidente-asd-futsal-mazara-2020 #primanews #sport #calcioa5 - facebook.com facebook