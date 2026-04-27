A Senigallia il porto sta attraversando un intervento di rinnovo che coinvolge diverse infrastrutture. Sono in corso aggiornamenti sull’illuminazione e sui servizi tecnici, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’area portuale. Le opere interessano le strutture esistenti e prevedono l’introduzione di nuove dotazioni per facilitare le attività e garantire un ambiente più sicuro per i lavoratori e i visitatori.

? Cosa sapere Senigallia Servizi rinnova infrastrutture, illuminazione e servizi tecnici nel porto cittadino.. I nuovi interventi garantiscono sicurezza e potenziamento logistico per pescatori e diportisti.. A Senigallia, il porto ha smesso di essere un semplice approdo per trasformarsi in un centro vitale dove la gestione operativa di Senigallia Servizi sta ridisegnando l’identità del lavoro marittimo e della sicurezza cittadina. Il rapporto con il mare non è mai stato lineare, ma attraverso una serie di interventi strutturali che hanno trasformato le banchine in un luogo di appartenenza, il porto è diventato oggi una realtà sentita come propria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia: il porto si rinnova tra nuovi servizi e sicurezza

Notizie correlate

Masio: l’ufficio postale si rinnova con nuovi servizi e passaporti in locoL’ufficio postale di Masio ha riaperto i battenti dopo un intervento di ristrutturazione completa.

Disabilità, il Comune rinnova i servizi: approvati due nuovi avvisi per trasporto e centri socio-educativiL’Area delle Politiche Socio-Sanitarie del Comune ha approvato due importanti avvisi di accreditamento che segnano un significativo aggiornamento nel...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Coniugare anziani, giovani e sociale. I candidati del Pd spiegano come fare traendo spunto da altre realtà; Eventi week end 25 e 26 aprile 2026 nelle Marche: fiere, sagre, spettacoli, concerti e festival.; Maredè tra i finalisti di Musicultura 2026: il cantautore di Senigallia in gara con Stupido cuore si esibirà nella prima delle due serata finali. Ospite Raphael Gualazzi. | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; E’ finita la luna di miele con Rds. Il Summer festival lascia Senigallia.

Il porto come casa: lavoro, risultati e futuro per SenigalliaVogliamo un porto sempre più vivo, curato e integrato nella città. Piazzale Rosi diventerà anche uno spazio per eventi, capace di animare e valorizzare tutta l’area. Realizzeremo la Casa dell’Amico ... senigallianotizie.it

Il cuore grande della Terza Categoria: ANDOS ringrazia il Real Porto SenigalliaIl rettangolo verde venerdì sera si è tinto di rosa: grande successo allo Stadio Bianchelli di Senigallia, dove si è svolta una partita di campionato tra Real Porto e Real Vallone Senigallia a sostegn ... senigallianotizie.it

Cronaca. Senigallia, raffica di controlli nel ponte: 5 patenti ritirate - facebook.com facebook