Porto di Mazara del Vallo | peschereccio incagliato assistito dalla Capitaneria di porto

Un peschereccio si è incagliato nel porto di Mazara del Vallo, causando blocco delle operazioni di pesca. La Capitaneria di porto è intervenuta rapidamente per assistere la barca e valutare i danni. Le onde e le maree hanno contribuito all’insabbiamento, rendendo difficile la navigazione. I marinai sono stati messi in sicurezza mentre si attende l’arrivo di mezzi specializzati per liberare la nave. La situazione mette in evidenza le criticità strutturali del porto e la necessità di interventi immediati. La vicenda si è verificata questa mattina.

Mazara del Vallo, un peschereccio incagliato svela la fragilità del porto: tra insabbiamento e necessità di interventi urgenti. Un peschereccio di 33 metri è rimasto incagliato nel porto canale di Mazara del Vallo nella serata di ieri, 18 febbraio 2026. L’intervento della Capitaneria di porto ha permesso di liberare l’imbarcazione senza danni a persone o cose, ma l’episodio ha riacceso i riflettori sulla precaria condizione del porto, minacciato da anni dall’insabbiamento e dalla mancanza di manutenzione adeguata. L’incidente e il soccorso in porto canale. L’allarme è scattato quando la sala operativa della Capitaneria di porto ha ricevuto la segnalazione dell’incagliamento del peschereccio, che stava entrando in porto per sottoporsi a lavori di manutenzione presso il cantiere navale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Visita istituzionale a Messina, il Comandante di Nave Levanzo accolto dalla Capitaneria di Porto

Mancano i requisiti igienici: 400 kg di pesce sequestrati dalla capitaneria di porto di GenovaLa capitaneria di porto di Genova ha sequestrato circa 400 kg di pesce, perché non rispettava le norme igieniche e non aveva i documenti richiesti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.