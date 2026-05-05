Maxi tamponamento in A12 | sette veicoli coinvolti e traffico in tilt

Oggi nel primo pomeriggio si è verificato un tamponamento tra sette veicoli sull’autostrada A12, nel tratto tra Chiavari e Genova in direzione del capoluogo ligure. L’incidente ha causato ingorghi e rallentamenti lungo la carreggiata, coinvolgendo diversi mezzi e rendendo difficile il traffico in entrambe le direzioni. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle cause dello scontro.

Maxi tamponamento nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A12, nel tratto tra Chiavari e Genova in direzione del capoluogo ligure. Coinvolti sette veicoli in un incidente che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico.Il bilancio è fortunatamente contenuto: una sola persona ferita, soccorsa.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Usa, maxi tamponamento in Colorado: 70 veicoli coinvolti e 8 feritiUn maxi tamponamento che ha coinvolto circa 70 veicoli ha paralizzato un tratto di un’autostrada del Colorado, a circa 80 chilometri a ovest di... Sei feriti in un tamponamento in Autopalio: diversi veicoli coinvolti, caos trafficoSan Casciano in Val di Pesa (Firenze), 7 aprile 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 7 aprile, lungo il raccordo Siena-Firenze,... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Incidente tra camion in A12, mattinata di caos e tratto chiuso per ore. Distribuite bottigliette d'acqua; Genova, motociclista muore travolto da un'auto dopo caduta n A12. Incidente A12 oggi: 7 km di coda tra Chiavari e Rapallo per maxi tamponamentoUn grave incidente sulla A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova sta causando una lunga coda e forti disagi. Ecco i percorsi alternativi. sicurauto.it Tamponamento in A12 tra sette auto e bivio chiuso con l'A7, caos in autostradaSulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Chiavari e Rapallo verso Genova, si segnalano 7 km di coda per un tamponamento tra sette autovetture avvenuto all'interno della galleria Sant'Agostino al km 30. Si ... primocanale.it INIZIO EVENTO: Sestri Levante-Livorno A12 Temporali tra gli svincoli di Sarzana e Versilia in entrambe le direzioni #TrattaA12 #SestriLevanteLivorno - facebook.com facebook #Viabilità | #incidente | A12 Traffico Bloccato tra Genova Nervi e Genova est Coda di 7 km tra Recco e Genova est in direzione Genova Coinvolti 2 camion con dispersione di carico #Luceverde x.com