Sei feriti in un tamponamento in Autopalio | diversi veicoli coinvolti caos traffico

Oggi lungo il raccordo Siena-Firenze, sul viadotto Docciola in direzione Firenze, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli. L’incidente ha causato il ferimento di sei persone e ha provocato un caos nel traffico nella zona di San Casciano in Val di Pesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 7 aprile 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 7 aprile, lungo il raccordo Siena-Firenze, sul viadotto Docciola in direzione Firenze, nel territorio comunale di San Casciano Val di Pesa. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento che ha coinvolto almeno cinque veicoli. Il bilancio è di sei feriti, tra cui due minorenni, trasportati in ospedale per accertamenti e cure. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, tra cui quella della Misericordia di San Casciano, con a bordo infermieri e volontari soccorritori. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la temporanea chiusura del traffico, rimasto bloccato per consentire l’intervento dei sanitari e la messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sei feriti in un tamponamento in Autopalio: diversi veicoli coinvolti, caos traffico Maxi tamponamento tra 4 veicoli: feriti e caos traffico sulla ProvincialeUn tamponamento tra quattro veicoli, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 17 gennaio, sta causando forti disagi al traffico sulla SP237 a Barghe,... Maxi tamponamento in galleria sull’A20: 80 veicoli coinvolti, caos totale e autostrada paralizzataCosa è successo sull’autostrada A20 Messina-Palermo? Una mattinata da incubo per centinaia di automobilisti sull’autostrada A20 Messina-Palermo,... Argomenti più discussi: Autopalio. Grave incidente, due giovani all’ospedale; Incidente in Autopalio fra furgone e mezzo pesante: incolonnamenti in direzione Siena. Sei feriti in un tamponamento in Autopalio: diversi veicoli coinvolti, caos trafficoSul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, tra cui quella della Misericordia di San Casciano, con a bordo infermieri e volontari soccorritori. Le operazioni di soccorso hanno ... lanazione.it Autopalio: scontro tra furgone e tir, due feriti. Traffico in tilt verso SienaIncidente stradale stamattina, 3 aprile 2026, sul tratto del raccordo autostradale Siena-Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 10.30 al km 52 in direzione Siena. Nell'incidente sono rimast ... firenzepost.it Inseguimento dei carabinieri in Autopalio: uno dei fermati cerca di scappare e viene investito. I tre erano a bordo di un'auto segnalata per furti in abitazione. Intercettati a Siena, sono fuggiti lungo il raccordo autostradale: qui, l'epilogo. LEGGI SUL GAZZ - facebook.com facebook INSEGUIMENTO SULL’AUTOPALIO: FERMATI TRE PRESUNTI LADRI x.com