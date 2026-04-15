Un maxi tamponamento si è verificato su un’autostrada del Colorado, a circa 80 chilometri a ovest di Denver, coinvolgendo circa 70 veicoli. L’incidente ha causato il blocco della strada e ha portato al ricovero in ospedale di otto persone. Le autorità hanno intervenuto sul posto per gestire la situazione e rimuovere i veicoli coinvolti. La polizia sta ancora accertando le cause dell’incidente.

Un maxi tamponamento che ha coinvolto circa 70 veicoli ha paralizzato un tratto di un’autostrada del Colorado, a circa 80 chilometri a ovest di Denver, e causato il ricovero in ospedale di otto persone. Le autorità hanno riferito che una delle persone ferite ha “subito gravi lesioni fisiche”. Le immagini online mostrano diversi autoarticolati coinvolti nel tamponamento a catena, con detriti sparsi lungo la carreggiata, veicoli distrutti e almeno uno parzialmente sollevato da terra. Non è chiaro cos’abbia causato l’incidente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, maxi tamponamento in Colorado: 70 veicoli coinvolti e 8 feriti

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