Agricoltori a decine in piazza | No al Mercosur difendiamo il Made in Italy

A Roma, decine di agricoltori si sono radunati in piazzale Ostiense per un presidio di protesta. Dopo il corteo di trattori di ieri, oggi hanno manifestato contro l’accordo commerciale con il Mercosur, chiedendo di difendere il settore agricolo italiano e il prodotto locale. La mobilitazione si svolge nel secondo giorno di azioni di protesta.

Secondo giorno di protesta per gli agricoltori italiani, che dopo il corteo di trattori di ieri si sono ritrovati oggi in piazzale Ostiense, a Roma, per un presidio di protesta. Al centro della due giorni di iniziative la firma dell'accordo con i paesi del Sud America varato in via transitoria dalla Ue (si attende l'esito del giudizio della Corte di Giustizia europea).