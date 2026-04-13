Falso made in Italy lampade e sedie di design taroccate | maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciate

Una vasta operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di oltre 6.500 pezzi tra lampade e sedie di design contraffatte, tutte false imitazioni del made in Italy. Quattordici persone sono state denunciate nell'ambito di un'indagine che ha scoperto un vasto giro di prodotti falsificati destinati al mercato. L'intervento si è concentrato su un'organizzazione che produceva e distribuiva articoli di design non originali.