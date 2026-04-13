Falso made in Italy lampade e sedie di design taroccate | maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciate
Una vasta operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di oltre 6.500 pezzi tra lampade e sedie di design contraffatte, tutte false imitazioni del made in Italy. Quattordici persone sono state denunciate nell'ambito di un'indagine che ha scoperto un vasto giro di prodotti falsificati destinati al mercato. L'intervento si è concentrato su un'organizzazione che produceva e distribuiva articoli di design non originali.
Maxi-operazione della guardia di finanza contro la contraffazione nel design: 14 persone denunciate e oltre 6.500 prodotti sequestrati tra lampade e sedie che imitavano modelli iconici del made in Italy. L’indagine, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, si è sviluppata.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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