Leggi afghane aberranti | Fratelli d’Italia scende in piazza per i diritti delle donne

Sabato 7, in Piazza Trento e Trieste, Fratelli d’Italia organizza un'iniziativa a partire dalle ore 15 per difendere i diritti delle donne, in risposta alle leggi afghane considerate aberranti. L'evento coinvolge i membri del partito che si riuniscono pubblicamente per manifestare il loro impegno su questa tematica. La manifestazione si svolge in una delle piazze centrali della città.

In occasione del consueto banchetto per il Referendum di giustizia, ci sarà un flash mob di vicinanza alle donne di religione islamica Difesa dei diritti delle donne. Sabato 7 Fratelli d’Italia sarà presente in Piazza Trento e Trieste dalle 15.30 alle 18 con un banchetto dedicato al Referendum e all’ascolto delle istanze della cittadinanza. Alle 16 l’iniziativa si interromperà per un momento di mobilitazione a sostegno delle donne afghane, a seguito dell’introduzione di un decreto che legalizzerebbe forme di violenza nei confronti delle donne. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Entrata a pagamento nel Grattacielo, Pd: "Misura vessatoria, non può vigilare la polizia locale?" Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Referendum sulla giustizia, Fratelli d’Italia scende in piazza per il 'Sì'Fratelli d’Italia Ferrara inaugura il nuovo anno con un’iniziativa pubblica dedicata al Referendum sulla giustizia, in programma per i giorni 22 e 23...

Referendum sulla giustizia, Fratelli d'Italia scende ancora in piazza per la raccolta firmeFdl: "Costruire una giustizia che offra sempre maggiori garanzie ai cittadini e tuteli con più forza lo stato di diritto" Sabato 31, dalle 15.