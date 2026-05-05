Maxi blitz nei supermercati di Viterbo scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale

Da viterbotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Viterbo hanno condotto un blitz nei supermercati locali. Durante le operazioni sono state eseguite perquisizioni e sequestri, nell'ambito di un’indagine che riguarda un sistema di fatture false e di evasione fiscale nel settore della distribuzione alimentare. L’intervento ha coinvolto più punti vendita e aziende associate.

Perquisizioni e sequestri nel settore economico dei supermercati. Ad eseguirli i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Viterbo. Perquisizioni e sequestri di documentazione, anche informatica, disposti nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Maxi blitz nei supermercati di Viterbo, scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale e contributiva | VIDEO

Napoli, fatture false per 166 milioni di euro e 29 indagati: come funzionava la maxi frode fiscaleÈ di 29 persone indagate e oltre 30 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Maxi blitz nei supermercati di Viterbo, scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale; Viterbo - Maxi operazione della Guardia di finanza dalle prime luci dell'alba: perquisizioni e sequestri in supermercati.

viterbo maxi blitz nei supermercatiGuardia di finanza nei supermercati, maxi blitz all’albaGuardia di finanza nei supermercati, maxi blitz all’alba. Viterbo - Operazione Carrello pulito - Nel mirino 8 società - Controlli pure a casa di 13 persone e 14 studi professionali ... tusciaweb.eu

viterbo maxi blitz nei supermercatiViterbo, maxi operazione della Guardia di Finanza: frode nel settore supermercatiIl Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, ha in corso di esecuzione perquisizioni e sequestri di documentazio ... newtuscia.it

Trova facilmente notizie e video collegati.