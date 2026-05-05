Maxi blitz nei supermercati di Viterbo scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale

Nella giornata di oggi, militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Viterbo hanno condotto un blitz nei supermercati locali. Durante le operazioni sono state eseguite perquisizioni e sequestri, nell'ambito di un’indagine che riguarda un sistema di fatture false e di evasione fiscale nel settore della distribuzione alimentare. L’intervento ha coinvolto più punti vendita e aziende associate.

Perquisizioni e sequestri nel settore economico dei supermercati. Ad eseguirli i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Viterbo. Perquisizioni e sequestri di documentazione, anche informatica, disposti nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi blitz nei supermercati di Viterbo, scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale e contributiva | VIDEO Napoli, fatture false per 166 milioni di euro e 29 indagati: come funzionava la maxi frode fiscaleÈ di 29 persone indagate e oltre 30 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Maxi blitz nei supermercati di Viterbo, scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale; Viterbo - Maxi operazione della Guardia di finanza dalle prime luci dell'alba: perquisizioni e sequestri in supermercati. Guardia di finanza nei supermercati, maxi blitz all’albaGuardia di finanza nei supermercati, maxi blitz all’alba. Viterbo - Operazione Carrello pulito - Nel mirino 8 società - Controlli pure a casa di 13 persone e 14 studi professionali ... tusciaweb.eu Viterbo, maxi operazione della Guardia di Finanza: frode nel settore supermercatiIl Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalità economico finanziaria, ha in corso di esecuzione perquisizioni e sequestri di documentazio ... newtuscia.it A Viterbo i cittadini tolsero letteralmente il tetto sopra la testa ai cardinali per costringerli a eleggere un papa. Non è una metafora. È quello che successe tra il 1268 e il 1271, nel conclave più lungo della storia della Chiesa: 1.006 giorni. Il 29 novembre 1268 m - facebook.com facebook