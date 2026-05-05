Maxi blitz nei supermercati di Viterbo scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale e contributiva | VIDEO

Nella giornata di oggi, i militari della Guardia di finanza di Viterbo hanno condotto un’operazione nei supermercati della zona, con perquisizioni e sequestri. L’intervento ha riguardato un’indagine su un sistema di fatture false e pratiche di evasione fiscale e contributiva. Le attività hanno coinvolto diversi punti vendita del settore alimentare, con l’obiettivo di accertare eventuali irregolarità nelle operazioni contabili.

Perquisizioni e sequestri nel settore economico dei supermercati. Ad eseguirli i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Viterbo. Perquisizioni e sequestri di documentazione, anche informatica, disposti nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Napoli, fatture false per 166 milioni di euro e 29 indagati: come funzionava la maxi frode fiscaleÈ di 29 persone indagate e oltre 30 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un... Frode Rally e fatture false: imprese in Puglia coinvolte nella maxi evasione da 35 milioniC’è anche la Puglia nel mirino della Guardia di Finanza di Agrigento, che ha smantellato un colossale sistema di frode fiscale internazionale da 35... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Maxi blitz nei supermercati di Viterbo, scoperto sistema di fatture false ed evasione fiscale; Viterbo - Maxi operazione della Guardia di finanza dalle prime luci dell'alba: perquisizioni e sequestri in supermercati. Viterbo – Maxi operazione della Guardia di finanza dalle prime luci dell’alba: perquisizioni e sequestri in supermercatiPiù di centro finanzieri coinvolti nel controllo di quaranta persone VITERBO - Perquisizioni e sequestri di documentazione, anche informatica, in alcuni super ... etrurianews.it