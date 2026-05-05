Martedì 5 maggio 2026, nel teatro della Fortuna di Fano, si tiene il debutto di “Bollicine”, lo show di Max Giusti che era stato programmato per dicembre e poi rimandato. Lo spettacolo, annunciato come pronto per la scena, arriva nel mese di maggio dopo il rinvio precedente. La produzione aveva comunicato il cambio di data senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La data di questa prima rappresentazione segna il ritorno di Giusti sul palco dopo i cambiamenti di programmazione.

Fano (Pesaro e Urbino), martedì 5 maggio 2026 - Arriva finalmente sul palco del Teatro della Fortuna “Bollicine”, lo spettacolo di Max Giusti inizialmente previsto a dicembre e poi rinviato. Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, la stagione Fanoteatro della Fondazione Teatro della Fortuna recupera così uno degli appuntamenti più attesi. Il rinvio era legato agli impegni televisivi dell’artista, protagonista durante l’inverno con programmi di grande richiamo come Caduta Libera e Scherzi a parte. Una stagione intensa che ha interrotto il tour teatrale, ora ripreso con le nuove date. Uno spettacolo “frizzante” tra risate e verità. Il titolo è già una chiave di lettura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Max Giusti arriva al Fortuna con “Bollicine”: lo show rinviato a dicembre debutta giovedì

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