Bollicine Update Max Giusti al Lyrick

Questa sera al Lyrick di Santa Maria degli Angeli si terrà lo spettacolo di Max Giusti, in programma alle 21. L’attore e comico romano salirà sul palco con il suo nuovo show, attirando l’attenzione di un pubblico che si prepara a divertirsi con le sue battute e il suo umorismo. L’evento è molto atteso dagli appassionati di comicità e intrattenimento.

Grande attesa, questa sera al Lyrick di Santa Maria degli Angeli per il nuovo spettacolo di Max Giusti che alle 21.15 torna sul palco con un nuovo carico di esperienza e novità, sempre indossando l’abito da mattatore in “ Bollicine Update ”. "Le bollicine continuano ad accompagnare le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare, Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari" dice showman pronto a raccontarle al suo pubblico, comprese le novità sorte durante la lunga tournée, nuovi spunti, nuovi personaggi. Nello show Giusti è insomma pronto a dire le sue verità più scomode, perché se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Bollicine Update“, Max Giusti al Lyrick Articoli correlati "Bollicine – updatE", Max Giusti al Teatro SistinaDopo una tournée trionfale che ha attraversato l’Italia, Max Giusti torna al Teatro Sistina, dal 14 gennaio, dove due anni fa debuttava Bollicine. Leggi anche: Max Giusti torna al Teatro Sistina con “Bollicine – updatE” Una selezione di notizie su Bollicine Update Temi più discussi: Bollicine Update, Max Giusti al Lyrick; Max Giusti porta Bollicine a Pescara: risate, musica e confessioni sul palco del Teatro Massimo; Teatro Lyrick, dalle note dei Queen all’ironia di Max Giusti: prosegue la stagione; Meraviglie al Lyrick Musical e risate d’autore. Montecatini, Max Giusti in scena con 'Bollicine update'Montecatini, 28 gennaio 2026 - Lo showman Max Giusti, celebra il successo del tour nazionale con una nuova, scintillante edizione del suo spettacolo simbolo. Dopo una tournée trionfale che ha ... lanazione.it Firenze, Max Giusti in scena col suo show Bollicine UpdateL’attore condurrà il pubblico in un viaggio fatto di confessioni a cuore aperto in un clima di festa, con le immancabili bollicine. L'11 gennaio al teatro Verdi Firenze, 5 gennaio 2026 - Torna al ... lanazione.it 14 MARZO 2026 MAX GIUSTI in BOLLICINE UPDATE Dopo l’enorme successo riscontrato lo scorso anno, torna al Teatro Lyrick Max Giusti con il suo nuovissimo spettacolo. Le Bollicine da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qua - facebook.com facebook