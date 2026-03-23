Ultimo appuntamento con lo show comico condotto da Max Giusti Vittime illustri di stasera Alessia Marcuzzi e Simona Ventura

Da iodonna.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

S i conclude stasera, alle 21.40 circa su Canale 5, la stagione 2026 di Scherzi a parte condotta da Max Giusti. Lo storico programma dei palinsesti Mediaset  è stato un vero e proprio successo, registrando per ogni puntata quasi il 30% di share. Un ottimo risultato che ha spinto i dirigenti Mediaset a trasmettere, lunedì prossimo, una puntata “best of” sempre in prima serata su Canale 5. Sal Da Vinci cade a “Domenica In”: lo spavento dopo il trionfo a Sanremo X Leggi anche › Il ritorno di “Scherzi a parte” con Max Giusti: Gabriel Garko e Lorella Cuccarini le prime vittime Scherzi a parte 2026: ultima puntata 23 marzo su Canale 5, chi sono le vittime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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