Mauro Corona sputa il latte bevuto in diretta a Cartabianca Berlinguer | Le sembra una cosa da fare?

Durante la puntata di È sempre Cartabianca, lo scrittore Mauro Corona ha improvvisamente sputato il latte che stava bevendo in diretta televisiva, sostituendolo con il vino. La scena si è verificata mentre Corona commentava i dazi imposti dall’amministrazione statunitense di Trump. La conduttrice ha chiesto se fosse una cosa appropriata, mentre Corona ha continuato a bere e sputare il latte senza rilasciare dichiarazioni.