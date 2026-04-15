Mauro Corona sputa il latte bevuto in diretta a Cartabianca Berlinguer | Le sembra una cosa da fare?
Durante la puntata di È sempre Cartabianca, lo scrittore Mauro Corona ha improvvisamente sputato il latte che stava bevendo in diretta televisiva, sostituendolo con il vino. La scena si è verificata mentre Corona commentava i dazi imposti dall’amministrazione statunitense di Trump. La conduttrice ha chiesto se fosse una cosa appropriata, mentre Corona ha continuato a bere e sputare il latte senza rilasciare dichiarazioni.
Fuoriprogramma in diretta a È sempre Cartabianca: Mauro Corona sputa il latte bevuto al posto del vino “a causa dei dazi di Trump”. Poi la spiegazione di fronte al finto rimprovero di Bianca Berlinguer: "C'era una formica".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mauro Corona chiede di intervenire a inizio trasmissione, nuovo scontro con Bianca Berlinguer: «Se c'è la guerra finché non finisce me ne vado»
“Giù le mani, ferma”. Lite choc a È sempre Cartabianca, finisce malissimo. Bianca Berlinguer sconvoltaMomenti di tensione durante un servizio di È sempre Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, dove il lavoro della troupe si è...