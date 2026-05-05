Mattina e mattone | laboratorio per bambini e presentazione libro al festival ll a Torrechiara
Nell'ambito dell’8° Festival di Letteratura per bambini e ragazzi, che si svolge a Torrechiara dal 17 al 24 maggio 2026, si terranno diverse iniziative tra cui un laboratorio dedicato ai bambini intitolato “Mattina e mattone” e la presentazione di un libro. L’evento si svolge nel Centro Culturale locale e vedrà la partecipazione dell’autrice parmigiana Ivana Manferdelli, tra i protagonisti del festival.
Nell'incantevole cornice del Centro Culturale di Torrechiara, l'autrice parmigiana Ivana Manferdelli sarà anche quest'anno tra i protagonisti dell''8° Festival di Letteratura per bambine, bambini, ragazze e ragazzi “LL – Langhirano Legge a Torrechiara”, in programma dal 17 al 24 maggio 2026. In.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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