Martedì 31 marzo, a partire dalle 16, si terrà presso Villa Bernasconi un laboratorio creativo rivolto ai bambini. L’evento prevede attività di scrittura, uso di colori e momenti di sviluppo dell’immaginazione, con l’obiettivo di favorire il racconto personale e la spontaneità dei partecipanti. La giornata si svolgerà in un ambiente dedicato alla stimolazione della creatività infantile, in un’atmosfera di primavera.

Un pomeriggio dedicato alla fantasia, alla creatività e alla voglia di raccontarsi. Martedì 31 marzo, dalle 16.30 alle 18, arriva “Il mio libro”, un laboratorio pensato per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, dove parole, colori e materiali diventano strumenti per creare qualcosa di unico. L’iniziativa invita i partecipanti a lasciarsi ispirare dalla primavera per dare forma a un vero e proprio libro personale. Non solo scrittura, ma anche gioco creativo: tra strofe, pensieri e composizioni visive, ogni bambino potrà costruire una piccola storia tutta sua. Il laboratorio punta proprio su questo aspetto: trasformare l’immaginazione in qualcosa di concreto, unendo espressione scritta e manualità. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - “Il mio libro”: a Villa Bernasconi un laboratorio creativo per bambini tra parole, colori e primavera

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