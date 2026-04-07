La città vista dai bambini | presentazione del libro Brindisi da colorare

L’associazione culturale Miglio 365 organizza giovedì 9 aprile alle 18:00 un evento dedicato ai bambini, con l’obiettivo di esplorare la città di Brindisi attraverso le loro impressioni. Durante l’incontro, verrà presentato un nuovo libro intitolato

BRINDISI - L’associazione culturale Miglio 365 rinnova il suo impegno per la promozione della cultura e del territorio ospitando, giovedì 9 aprile alle ore 18:00, un evento speciale dedicato alla scoperta della città di Brindisi attraverso gli occhi dei più piccoli. Presso la sede sociale di via Pordenone n. 8, si terrà infatti la presentazione del libro “Brindisi da colorare”, un progetto educativo ideato dalla maestra Emanuela Casarano per accompagnare i bambini tra monumenti e piazze storiche con un approccio ludico e inclusivo. L’evento, moderato dal presidente dell’associazione Miglio 365, Carmela Lo Martire, si svilupperà come un dialogo corale sull'importanza di seminare il senso di appartenenza sin dall’infanzia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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