Mattia Furlani beffato sul più bello ai Mondiali di Atletica | argento per l'azzurro vince Baldé
Mattia Furlani secondo ai Mondiali di atletica di Torun alle spalle del portoghese Baldé. Il saltatore in lungo cede lo scettro di campione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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