Durante il fine settimana a Gaborone, in Botswana, si sono svolti i Mondiali di staffette noti come World Relays. La staffetta mista 4×400 metri italiana ha terminato la gara al quinto posto, portando a termine la partecipazione con determinazione e grinta. La squadra ha corso con impegno, contribuendo a un evento che ha visto atleti da tutto il mondo competere in diverse discipline di staffetta.

L’Italia ha concluso al quinto posto con la 4×400 mista alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che hanno animato il fine settimana a Gaborone (Botswana). Gli azzurri hanno ottenuto un piazzamento di prestigio, tagliando il traguardo con il tempo di 3:10.52: ieri si erano meritati la qualificazione ai Mondiali 2027 di atletica approdando in finale, oggi sono riusciti a rientrare nelle migliori sei posizioni e hanno così strappato il pass gli Ultimate Championship, una neonata competizione ideata da World Athletics, la cui prima edizione si disputerà a Budapest (Ungheria) nel weekend del 12-13 settembre. Lorenzo Benati si è...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La 4×400 mista lotta con onore alle World Relays, Polinari di lusso: l’Italia si merita i nuovi Ultimate Championship!

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