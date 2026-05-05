Mattarella | l’IA non può sostituire il giudizio umano in guerra

Il presidente ha affermato che l’intelligenza artificiale non può sostituire il giudizio umano nelle operazioni militari. Si è parlato di come gli algoritmi possano influenzare le decisioni che portano all’uso della forza e di quali rischi derivino dagli errori sistematici delle macchine in contesti di guerra. La discussione si concentra sulle implicazioni pratiche di queste tecnologie nel campo bellico e sui limiti ancora presenti.