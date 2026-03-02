Trump e Iran l’affondo di Simona Toma | La guerra non può sostituire il diritto internazionale

Simona Toma ha commentato la situazione tra Trump e l’Iran, affermando che la guerra non può sostituire il diritto internazionale. La sua dichiarazione riguarda un atto che coinvolge direttamente la coscienza collettiva e ha implicazioni oltre la semplice sfera geopolitica. La sua analisi si concentra sulla necessità di rispettare le norme internazionali in un contesto di tensione tra le due parti.

Un atto che va oltre la geopolitica e che investe direttamente la coscienza collettiva. È questa la riflessione che Simona Toma, direttore editoriale di Libritalia, affida ai social, intervenendo nel dibattito internazionale sulle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran e chiamando in causa l’operato del presidente americano Donald Trump nei confronti della Repubblica islamica guidata da Ali Khamenei. Secondo Toma, quando un presidente degli Stati Uniti decide di bombardare un altro Paese, la questione non può essere letta esclusivamente in chiave strategica o militare. «La domanda non è solo politica. È morale. È democratica. È globale», scrive, sottolineando come il potere militare di una superpotenza comporti una responsabilità che travalica i confini nazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

