Materiali per l' edilizia indagine dell' Antitrust sui prezzi | nel mirino anche Kerakoll e Mapei

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un'indagine sui prezzi nel settore dei materiali per l'edilizia. Al centro dell'attenzione ci sarebbero alcuni importanti fornitori, tra cui aziende note per la produzione di adesivi e prodotti chimici per l'edilizia. L'indagine riguarda presunti accordi tra le società per coordinare le politiche commerciali e aumentare i margini di profitto. Nessuna accusa formale è stata ancora mossa alle imprese coinvolte.

Un presunto accordo per coordinare le politiche commerciali e incrementare i margini di profitto nel settore dei materiali per l'edilizia è al centro di una nuova indagine avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sotto la lente dell'Antitrust sono finite alcune delle realtà.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate E-commerce, truffa sconti: Bernabei nel mirino dell’AntitrustBernabei nel Mirino dell'Antitrust: Sanzione da 400mila Euro per Sconti Ingannevoli L'Antitrust ha comminato una sanzione di 400mila euro alla... Sephora e Benefit nel mirino dell’Antitrust: ecco perchéL’Autorità italiana per la concorrenza (Antitrust) ha annunciato venerdì l’avvio di un’indagine nei confronti del colosso francese del lusso LVMH e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Materiali edili, Antitrust avvia istruttoria su Mapei, Fin-Firel, Kerakoll e Sika; Reazione al fuoco: nuove classi UE per l’edilizia; Caro materiali, edilizia in ginocchio: Tanti cantieri in bilico, la crisi rischia di sfuggire di mano: da soli non possiamo reggere; Belluno, allarme costi per l’edilizia: Cantieri a rischio tra caro materiali e gasolio. Prodotti BIGMAT - COSTRUIRE, Materiali per l'edilizia S.r.l. - FirenzePaga in modo semplice e sicuro con Paypal, Carta di credito, Bonifico bancario o Klarna. La tua privacy è garantita da connessioni sicure. Spediamo in tutto il mondo. edilportale.com BIGMAT - COSTRUIRE, Materiali per l'edilizia S.r.l. - Bagno a RipoliFai click su Accetto tutto per accettare l'uso dei cookie non essenziali. Altrimenti, puoi leggere e accettare singolarmente i diversi tipi di cookie qui in basso o consultare la nostra Cookie ... edilportale.com Materiali critici dai Raee, la Calabria punta a diventare hub nazionale del riciclo https://www.calabrianews24.com/news/466344644102/materiali-critici-dai-raee-la-calabria-punta-a-diventare-hub-nazionale-del-ricicloutm_source=facebook&utm_medium=soc - facebook.com facebook