L’Autorità italiana per la concorrenza ha comunicato di aver avviato un’indagine nei confronti di LVMH, il gruppo francese del lusso, e dei suoi marchi Sephora e Benefit. La decisione è stata annunciata venerdì e riguarda possibili pratiche anticoncorrenziali da parte delle aziende coinvolte. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle specifiche irregolarità oggetto dell’indagine.

L’Autorità italiana per la concorrenza (Antitrust) ha annunciato venerdì l’avvio di un’indagine nei confronti del colosso francese del lusso LVMH e dei suoi marchi Sephora e Benefit. I due colossi del beauty sono stati accusati, infatti, di aver promosso “l’uso precoce di cosmetici per adulti da parte di bambini e adolescenti”, come ad esempio creme anti-età. Antitrust contro Sephora e Benefit: ecco perché. L’autorità (Agcm) ha pubblicato un comunicato dove annuncia che sta indagando su omissioni o sul carattere ingannevole di informazioni rilevanti. Questo accade sia nei negozi Sephora sia online. Come specificato dall’altro comunicato, l’indagine riguarderebe “avvertenze e precauzioni relative a cosmetici non destinati ai minori o non testati su di loro”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sephora e Benefit nel mirino dell’Antitrust: ecco perché

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