E-commerce truffa sconti | Bernabei nel mirino dell’Antitrust

L’Antitrust ha multato con 400mila euro la società Bernabei, specializzata nella vendita online di prodotti enogastronomici. La decisione arriva dopo aver scoperto che l’azienda aveva promosso sconti ingannevoli, inducendo i clienti a credere in offerte più vantaggiose di quanto fossero realmente. Durante le verifiche sono state trovate pubblicità con prezzi fuorvianti, che hanno portato a numerose denunce da parte dei consumatori. La vicenda riguarda un incremento delle vendite attraverso pratiche scorrette.

Bernabei nel Mirino dell’Antitrust: Sanzione da 400mila Euro per Sconti Ingannevoli. L’Antitrust ha comminato una sanzione di 400mila euro alla società Bernabei, operante nel settore dell’e-commerce di prodotti enogastronomici, per aver attuato una pratica commerciale scorretta. L’indagine ha rivelato che i prezzi dei prodotti erano artificialmente gonfiati prima delle promozioni, creando l’illusione di sconti più vantaggiosi per i consumatori. La decisione sottolinea l’importanza della trasparenza nel commercio online e mira a tutelare i diritti degli acquirenti. Un’Indagine Scatenata dalle Segnalazioni dei Consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu Bernabei: sconti fasulli, 400mila euro di multa dall’Antitrust.L’Antitrust ha multato Bernabei con 400mila euro per pubblicità ingannevole. E-commerce: Sconti ingannevoli per il 62% dei siti, rischio multe e verifiche Antitrust.Un’indagine ha scoperto che il 62% dei siti di e-commerce italiani propone sconti ingannevoli, causando possibili multe e controlli dell’Antitrust. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sconti sullo store online delle Olimpiadi, ma è una truffa; San Valentino a rischio truffa: occhio ai regali last minute e ai falsi siti di incontri; Truffe WhatsApp, minaccia GhostPairing: Aiuti Francesca a vincere un corso di danza?. Attenzione al messaggio che arriva da contatti fidati; Amazon, consegnati oltre 230 milioni di prodotti ai clienti Prime nel 2025: a Torino è record di capsule di caffè. Antitrust, sanzione 400.000 euro a Bernabei Liquori, pratica commerciale scorretta. Prezzi prodotti in offerta maggiori o uguali a quelli praticati nei giorni precedenti #ANSA x.com Bernabei.it - Bernabei.it added a new photo. - facebook.com facebook