Matera | via il nuovo regolamento per il benessere degli animali

A Matera è stato approvato un nuovo regolamento dedicato al benessere degli animali, con modifiche che interesseranno i costi per la sterilizzazione dei gatti e le procedure di registrazione delle colonie feline presenti in città. Da ora in poi, sarà possibile per i responsabili delle colonie feline effettuare ufficialmente la registrazione presso le autorità competenti, mentre i costi relativi agli interventi di sterilizzazione subiranno variazioni rispetto al passato.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i costi per la sterilizzazione dei gatti a Matera?. Chi potrà finalmente registrare ufficialmente le colonie feline in città?. Perché la gestione di Piazza Marconi rischia una denuncia alla Corte?. Quali siti storici rimangono bloccati per mancanza di bandi pubblici?.? In Breve Consigliere Cifarelli discute crisi settore mobile imbottito e distretto interregionale.. Consigliere Toto segnala gestione illegittima Piazza Marconi dal giugno 2021.. Assessore Orsi e Gaudiano rispondono su bandi Ipogei e via Gramsci.. Nuova norma permette registrazione colonie feline e sterilizzazioni tramite ASM.. Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato il 4 maggio il nuovo Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali, risolvendo un vuoto normativo che durava dal 2015.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: via il nuovo regolamento per il benessere degli animali Notizie correlate Sora, nasce il nuovo Dog Park: area sgambamento per il benessere degli animaliIl Comune di Sora, su iniziativa del sindaco Luca Di Stefano e del consigliere comunale delegato Francesco Corona, presenta il progetto per la... Matera: nasce la nuova sanità con il supporto terapeutico degli animali? Cosa sapere L'ASM di Matera ha formato 25 professionisti sanitari sugli interventi assistiti con gli animali. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mondo pizza - Vincenzo Palermo torna a Matera: la nuova visione di Più Sud; Sport e inclusione a Bra: inaugurato il nuovo campo da calcio di via Brizio; Turismo AGE - Matera tra cammino e cultura nei Sassi; Sconfitta indolore, Matera chiude in testa la stagione regolare. Matera, in Piazza Vittorio Veneto un nuovo fashion store: chiude Sisley, apre dal 24 aprile il marchio StefanelNuovo capitolo per il commercio nel cuore di Matera. Nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, uno degli angoli più rappresentativi dello shopping cittadino, si volta pagina con la chiusura del noto ... basilicatamagazine.it CallMat Matera, sindacati: “Impegni TIM disattesi sui volumi” - facebook.com facebook