Matera | nasce la nuova sanità con il supporto terapeutico degli animali

A Matera, l'Azienda Sanitaria Locale ha formato 25 professionisti sanitari sugli interventi assistiti con gli animali, segnando un passo importante nel settore sanitario. La formazione riguarda le metodologie e le pratiche di supporto terapeutico attraverso l’impiego di animali, con l’obiettivo di integrare nuove modalità di assistenza. Questa iniziativa mira a migliorare le prestazioni e le strategie di cura all’interno delle strutture sanitarie locali.

? Cosa sapere L'ASM di Matera ha formato 25 professionisti sanitari sugli interventi assistiti con gli animali.. Il percorso segue il Piano Sanitario Regionale 2026-2030 per modernizzare l'assistenza territoriale lucana.. Venticinque professionisti sanitari e amministrativi hanno completato a Matera il primo livello di formazione sugli interventi assistiti con gli animali, segnando un passo concreto verso una sanità territoriale più moderna e vicina ai bisogni umani. L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha dato il via a un percorso di specializzazione che mira a integrare il supporto animale nei processi di cura. Il corso propedeutico, durato oltre 20 ore, è stato organizzato dall’ASM in collaborazione con la cooperativa sociale On Line Service.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: nasce la nuova sanità con il supporto terapeutico degli animali Notizie correlate Nasce un giardino terapeutico dedicato alle persone con demenzaSesto Fiorentino (Firenze), 21 aprile 2026 – Un nuovo spazio dedicato alla cura e al benessere delle persone con demenza prende vita nel Centro... Sora, nasce il nuovo Dog Park: area sgambamento per il benessere degli animaliIl Comune di Sora, su iniziativa del sindaco Luca Di Stefano e del consigliere comunale delegato Francesco Corona, presenta il progetto per la... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Empowerment femminile, Conflavoro Impresa Donna Matera incontra il presidente Capobianco; Jesce-Matera: 8 milioni di euro per riportare il treno nell'area industriale al confine tra Puglia e Basilicata; Teresa Cospito nuova centenaria di Matera, festa nella città dei Sassi; PD Matera, grazie per l’appello. Ma senza una linea sul Mezzogiorno il congresso rischia di fermarsi alla superficie. Matera, nuova banca in controtendenza alla desertificazione: Confapi evidenzia il segnale positivo per il territorioA sottolinearlo è il presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo, che parla di un segnale positivo per le imprese locali. trmtv.it I tecnici di Acquedotto Lucano, in un punto del centro cittadino a Matera, sono al lavoro per ripristinare una condotta idrica - facebook.com facebook