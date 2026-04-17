Sora nasce il nuovo Dog Park | area sgambamento per il benessere degli animali

A Sora è stato annunciato l'apertura di un nuovo Dog Park, un’area attrezzata destinata allo sgambamento dei cani. L’iniziativa è stata promossa dal Comune, con il sindaco e un consigliere comunale che hanno illustrato il progetto. La struttura sarà collocata nella zona di Pontrinio e si propone di offrire uno spazio dedicato al benessere degli animali.

Il Comune di Sora, su iniziativa del sindaco Luca Di Stefano e del consigliere comunale delegato Francesco Corona, presenta il progetto per la realizzazione di un’area attrezzata dedicata allo sgambamento dei cani nella zona di Pontrinio.L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la qualità della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Nasce un’alleanza per il benessere degli animali con prodotti bioSappiamo quanto sia fondamentale il benessere dei nostri amici a quattro zampe, a partire da ciò che mangiano. Il benessere degli animali domestici al primo postoSappiamo quanto sia fondamentale il benessere dei nostri amici a quattro zampe, a partire da ciò che mangiano.