Venerdì 17 aprile alle 15:30, il Centro Servizi Culturali di Macomer ospiterà la proiezione del documentario

Venerdì 17 aprile, alle ore 15:30, il Centro Servizi Culturali di Macomer ospiterà la proiezione del documentario Nella colonia penale. L’evento, organizzato dalla Commissione Carcere dell’Ordine degli avvocati di Oristano, prevede un approfondimento sul sistema delle colonie penali all’aperto attraverso il confronto con esperti e registi. Il film, frutto della produzione indipendente sarda Mommotty, mette sotto la lente d’ingrandimento realtà ancora operative in Sardegna, come le strutture di Isili, Mamone e Is Arenas. In questi contesti, la vita dei detenuti si svolge tra l’isolamento della cella e le attività lavorative legate alla terra, all’allevamento e alla manutenzione degli edifici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna, il volto delle colonie penali: cinema e diritti a Macomer

Cesenatico, accordo per l'area Ex-Nuit. Pd: "Sarà completato il lavoro sulla città delle colonie"Giovedì sera il consiglio comunale di Cesenatico ha approvato la rimodulazione dell'accordo per l'area ex-Nuit, portando a termine un percorso...

Tornano i carri di San Grugnone, con il giro delle colonie e il gran veglione mascheratoConselice si prepara a vivere l’edizione del Carnevale di San Grugnone, una tradizione che dal 1919 che riempie le strade con i suoi iconici carri...