Matera nasce l’Osservatorio per gestire il turismo con i dati

A Matera è stato istituito un nuovo Osservatorio dedicato alla gestione del turismo attraverso l’analisi dei dati. La sua funzione principale sarà raccogliere e monitorare le informazioni legate all’afflusso di visitatori, alle attività commerciali e alle tendenze del settore. Il fine è ottimizzare le strategie di sviluppo e pianificazione urbana, coinvolgendo attivamente le amministrazioni locali e gli operatori del settore.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dati la vita quotidiana dei cittadini?. Chi guiderà concretamente le strategie di innovazione per il territorio?. Quali rischi di marginalizzazione sociale vuole prevenire l'Osservatorio?. Come verranno usati i dati scientifici per proteggere le aree interne?.? In Breve Luca Arlotto dell'Università di Lleida coordinerà le attività di ricerca scientifica.. L'avvio operativo dell'Osservatorio è previsto nei prossimi mesi per la provincia.. L'analisi mira a prevenire la marginalizzazione delle popolazioni nelle aree interne.. Il progetto integra dati geografici e capitale sociale per la governance locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, nasce l’Osservatorio per gestire il turismo con i dati Notizie correlate I Giochi continuano, nasce l'Osservatorio per gestire la "legacy"«I Giochi continuano» è il titolo del progetto che punta a rendere duratura l'eredità (la legacy) dei Giochi di Milano Cortina 2026. Pasqua 2026, il treno traina il turismo: i dati dell’Osservatorio TrainlineLe festività pasquali del 2026 si confermano un momento chiave per comprendere l’andamento del turismo nei mesi successivi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nasce a Matera l'Osservatorio Territoriale per il Turismo, la Comunità e l'Innovazione Civica, firmato il protocollo d'intesa con la Provincia di Matera; Logistica e Trasporti: in Lombardia nasce l’osservatorio territoriale per la legalità e la Sicurezza. Accordo storico tra Associazioni e Sindacati Confederali.; Chiusa la 14ª edizione del Campionato Invernale di vela del Mar Ionio: spettacolo tra Argonauti e Taranto; Dal 7 al 9 maggio, Pomarico in festa. Si festeggia San Michele Arcangelo. Nasce a Matera l’Osservatorio Territoriale per il TurismoFornire una bussola scientifica alla governance locale. Nasce con questa mission l’Osservatorio Territoriale per il Turismo, la Comunità e l'Innovazione Civica, nuovo strumento strategico per l’anal ... lasiritide.it Matera, nasce l’Osservatorio territoriale per turismo e innovazione civicaUn nuovo organismo affiancherà la Provincia di Matera nell’analisi dei fenomeni turistici e nello sviluppo sostenibile del territorio ... trmtv.it Cronache Social. . CONSIGLIO COMUNALE, SÌ AL CAMPO MACERIE L’Assise di Matera ha approvato tra le altre cose, la mozione sulla concessione di un’area comunale ai Vigili del Fuoco - facebook.com facebook Marrese (Pd), il raddoppio della Matera-Ferrandina non è più rinviabile. La Regione assuma un ruolo attivo per l'avvio del progetto e la realizzazione rapida #ANSA x.com