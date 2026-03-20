«I Giochi continuano» è il titolo del progetto che punta a rendere duratura l'eredità (la legacy) dei Giochi di Milano Cortina 2026. A mettere sul campo ciò che è stato e ciò che sarà è l'Ocs, l'Osservatorio sport e valori culturali con una serie di iniziative, eventi e studi dedicati alla Cultura e al Patrimonio Olimpico. L'obbiettivo è coinvolgere le Regioni che hanno ospitato i Giochi Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige insieme ai Comitati Regionali del CONI e le Istituzioni territoriali per costruire un ecosistema stabile di collaborazione tra pubblico e privato rafforzando il rapporto tra sport, cultura, impresa, territorio e società». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Giochi continuano, nasce l'Osservatorio per gestire la "legacy"

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