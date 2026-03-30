Pasqua 2026 il treno traina il turismo | i dati dell’Osservatorio Trainline

Le festività pasquali del 2026 si sono rivelate un momento importante per analizzare l’andamento del turismo nei mesi successivi. Secondo i dati dell’Osservatorio Trainline, il traffico ferroviario durante il periodo pasquale ha mostrato un incremento rispetto all’anno precedente, evidenziando un aumento delle prenotazioni e degli spostamenti tra diverse destinazioni italiane. Questi numeri forniscono indicazioni sui trend del settore nel periodo di punta delle festività.

Le festività pasquali del 2026 si confermano un momento chiave per comprendere l’andamento del turismo nei mesi successivi. L’analisi condotta da Trainline, basata sui flussi di viaggio tra il 1° e il 5 aprile, evidenzia un forte incremento della domanda ferroviaria rispetto alle settimane precedenti. I numeri parlano chiaro, si registrano picchi fino al +195%, segnale di una concentrazione significativa degli spostamenti in prossimità delle festività. Questo trend rafforza il ruolo del treno come elemento centrale per il turismo, in particolare per i viaggi leisure. Destinazioni naturali e località costiere in forte crescita. Dai dati emerge una chiara preferenza per mete immerse nella natura, a conferma di un orientamento sempre più marcato verso il turismo all’aria aperta e di prossimità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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