A Matera, a partire dal 27 aprile, l’artista Lello Cassinotti espone collage dedicati ad Artaud e propone una performance musicale. L’evento si svolge tra via Casalnuovo e via Ridola, coinvolgendo il TAM Tower Art Museum, il IAC e Clay APS. La mostra si inserisce in una programmazione che unisce arte visiva e musica, con un focus sulla figura di Artaud.

? Cosa sapere Lello Cassinotti presenta collage e musica su Artaud a Matera dal 27 aprile.. L'iniziativa coinvolge IAC, TAM Tower Art Museum e Clay APS tra via Casalnuovo e Ridola.. Lunedì 27 aprile 2026 alle ore 18, l’esposizione dei collage di Lello Cassinotti darà il via a un percorso artistico che toccherà via Casalnuovo 16 e la via Ridola, portando il pensiero radicale di Artaud tra le strade di Matera attraverso tre momenti distinti tra mostre, libri e musica. Il progetto, che vede la collaborazione tra l’IAC Centro Arti Integrate, il TAM Tower Art Museum e Clay APS, si muove su un binario che unisce luoghi diversi della città. Tutto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, l’arte di Cassinotti celebra Artaud: mostra e musica

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